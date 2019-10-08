Путешествия

Москва 24Москва 24Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса

Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе. По словам экспертов, в целом спрос на поездки в октябре увеличился на 5-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Высокий спрос на поездки в Турцию подтвердили и в "Интуристе". Как заявили в компании, российские туристы с детьми подбирают туры на первую половину октября, но многие отели Антальи остановили продажи на эти даты еще в августе.
Интерфаксвчера в 06:05

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Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса

Москва 24вчера в 20:18

Турецкие отели больше не принимают россиян: нет свободных мест

Телепрограммавчера в 14:40

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Политика Сегоднявчера в 06:26

Отели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса

Говорит Москвавчера в 07:24

Турция переполнена российскими туристами. Но и Крым не отстает

LentaChel.ruвчера в 06:55

Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи

Lenta.ruвчера в 12:27

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Интерфаксвчера в 06:05
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Экономика

Альфа-банк продал долю в краудфандинговом сервисе «Поток»

Банк запустил онлайн-платформу «Поток» в конце 2015 г. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие проектов.
Ведомости 02:10
Политика

Стало известно о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу.
News.ru 07 октября в 19:40
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru вчера в 09:23
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

REGNUM вчера в 07:46
Политика

Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко, на этот раз - по факту возможного декларирования недостоверной информации.
ТАСС 02:52
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Гаджеты

Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra 07 октября в 13:17
Культура

Букмекеры назвали фаворита и аутсайдеров Нобелевской премии мира

Букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получении Нобелевской премии мира, сообщает USA Today.
Газета.Ru 04:35
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия

Источник радиации обнаружили в поезде Берлин-Москва

Газета.Ru 04:57
Армия и оружие

Армия Турции начала переход границы на северо-востоке Сирии

«Подразделения турецкой армии начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — объяснил собеседник агентства шаги Анкары.
ФАН 04:59
Кино

Интересные факты о сериале «Во все тяжкие», который считается одним из лучших за всю историю телевидения

Путевка в Белиз Под конец сериала адвокат Сол Гудман советует Хайзенбергу отправить агента полиции Хэнка Шрейдера в Белиз, где его казнят.
SM News 05:11
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

Газета.Ru 05:00
Армия и оружие

Меняйло прокомментировал информацию о переносе производства Су-34

РБК Новосибирск вчера в 22:54
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Происшествия

В Челябинске три школьницы ушли из дома

Три школьницы пропали накануне в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске, одна из них уже вернулась домой, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.
РБК 04:28
Общество

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Кино

Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»

Фильм Про 04:22
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Политика

Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Технологии

Сбербанк показал новые корпоративные цвета

Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Армия и оружие

«Летающий танк» Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии потоком воздуха от винтов разрушил конструкцию трибуны.
Взгляд.ру 05:05
Общество

Суд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star

Права на псевдоним, песни и клипы рэпера останутся за лейблом. В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star.
Блокнот.ру 04:02
Общество

В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной

Северный олененок умер в ижевском зоопарке из-за нерадивых посетителей.
Российская газета 04:39
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была госпитализирована

Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! 04:34
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