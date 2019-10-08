Высокий спрос на поездки в Турцию подтвердили и в "Интуристе". Как заявили в компании, российские туристы с детьми подбирают туры на первую половину октября, но многие отели Антальи остановили продажи на эти даты еще в августе.

с чего всё началось

Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе. По словам экспертов, в целом спрос на поездки в октябре увеличился на 5-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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