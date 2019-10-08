Путешествия
Москва 24Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса
Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе. По словам экспертов, в целом спрос на поездки в октябре увеличился на 5-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Высокий спрос на поездки в Турцию подтвердили и в "Интуристе". Как заявили в компании, российские туристы с детьми подбирают туры на первую половину октября, но многие отели Антальи остановили продажи на эти даты еще в августе.Интерфаксвчера в 06:05
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Финансы
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
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РИА Новости вчера в 19:45
Политика
В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»
«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
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Газета.Ru вчера в 19:42
Кино
Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
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Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Армия и оружие
Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)», передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:03
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева объявилась после истории с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева заявила, что пришла в себя после ухудшения самочувствия.
Gazeta.SPb вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Гаджеты
Huawei предложила бюджетную программу по замене аккумуляторов
К моделям с заменой за 18 долларов относятся смартфоны серии Huawei Mate за исключением Mate 20X 5G, Huawei P (P30 Pro, P30), планшеты M5 Youth Edition и Enjoy.
Anonsens 07 октября в 17:04
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол
Тедеско вернулся в Германию, не подписав контракт со «Спартаком»
Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию.
News.ru вчера в 08:48
Экономика
С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами
С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.
Русская Планета вчера в 02:05
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Футбол
Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:13
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета 07 октября в 23:30
Общество
ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс
Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.
ТАСС вчера в 20:01
Баскетбол
Адам Сильвер хочет встретиться с Яо Мином
Комиссионер НБА Адам Сильвер планирует встретиться с главой Ассоциации баскетбола Китая Яо Мином, чтобы обсудить возникшую конфликтную ситуацию между организациями.
Sports.ru вчера в 12:33
Экономика
Банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости
Крупнейшие финансовые организации считают, что источник новостей о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес.
Известия вчера в 15:00
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть 07 октября в 06:04