Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
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«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.В источнике
С чего всё началось
В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
РИА Новости20:21
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