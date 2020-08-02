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REGNUM
REGNUM

Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне

«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
РИА Новости20:21
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Газета.Ru

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Газета.Ru20:22
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Турецкие отели обещали не повышать цены в этом сезоне

Коммерсантъ21:01
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Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19

Известия21:56
RT на русском

Отельер рассказал о ценах на отдых в Турции

RT на русском20:28
РБК

Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

РБК21:50
РИА Новости

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

РИА Новости20:21
Общественная служба новостей

В Турции пообещали не повышать цены на отдых

Общественная служба новостей20:51
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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ruвчера в 12:40
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