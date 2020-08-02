После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

с чего всё началось

«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.

Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне

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