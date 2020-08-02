Путешествия
REGNUMТурецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
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с чего всё началось
После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.РИА Новостивчера в 20:21
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Технологии
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Общество
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
Происшествия
На Кубани после взрыва на АЗС задержан индивидуальный предприниматель
После взрыва на АЗС в Динском районе с шестью пострадавшими задержан 54-летний индивидуальный предприниматель.
АиФ Краснодар 05:04
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Общество
Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Интерфакс 04:11
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Общество
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Шоу-бизнес
Авербух привез на сборы в Крым невесту Арзамасову
Стало известно, что школа фигурного катания уехала на сборы в Крым, где наставником для юных фигуристов будет являться Илья Авербух.
RuNews24.ru 05:35
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости вчера в 01:18
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа вчера в 03:52
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
Политика
ВФБП подозревает Киев в причастности к крушению самолета МН17
Эксперты Всемирного фонда безопасности полетов (ВФБП) выдвинули свою теорию о причине трагедии малайзийского "боинга" рейса MH17 в Донбассе.
Экономика сегодня 02:24
Здоровье
Ученый из Турции объяснил, как витамин D влияет на обострение рассеянного склероза
"Можно сказать, что дефицит витамина D является одним из наиболее важных факторов обострения этого заболевания", — передает "ИноСМИ" слова Шилека.
iReactor 05:06
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Армия и оружие
США допускают развертывание гиперзвуковых ракет
США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.
Вечерний курьер 31 июля в 15:23
Общество
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю.
RT на русском вчера в 06:04
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35