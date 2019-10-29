Турецкие отели готовы снизить цены после открытия египетских курортов для россиян, если стоимость отдыха в Египте будет привлекательнее для российских туристов, заявила менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.

Турецкие отели сообщили о готовности снизить цены для россиян

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