Путешествия

Утро.ruУтро.ruТурецкие отели закрылись для россиян

Отели в Турции приостановили свои продажи из-за слишком высокого спроса. В этом месяце, по сравнению 2018 годом, россияне купили на 20% путевок больше. На первую половину октября почти все рейсы в Анталью загружены на 100%.
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с чего всё началось

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Российские туристы активно покупают туры в Турцию на октябрь, многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.
Интерфаксвчера в 06:05

Подробнее о событии

Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса

Москва 24вчера в 20:18

Турецкие отели больше не принимают россиян: нет свободных мест

Телепрограммавчера в 14:40

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Политика Сегоднявчера в 06:26

Отели Антальи остановили продажи из-за ажиотажного спроса

Говорит Москвавчера в 07:24

Турция переполнена российскими туристами. Но и Крым не отстает

LentaChel.ruвчера в 06:55

Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи

Lenta.ruвчера в 12:27

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Интерфаксвчера в 06:05
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Экономика

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Политика

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье

Названы способы борьбы с осенней хандрой

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал способы борьбы с осенней хандрой, передает агентство "Москва" .
Газета.Ru 03:31
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия

Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Происшествия

Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили

Lenta.ru 02:43
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео

В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров.
Lenta.ru 03:12
Космос

Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников

Ранее рекордсменом считался другой газовый гигант – Юпитер (в настоящее время известно о 79 лунах крупнейшей в Солнечной системе планеты).
Газета Metro вчера в 14:52
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Хоккей

«Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка

Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Футбол

Месси думал об уходе из «Барселоны» из-за проблем с деньгами

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси думал об уходе из каталонской команды в 2013 году из-за финансовых трудностей.
Матч ТВ 03:44
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор вчера в 00:09
Космос

Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 07 октября в 05:00
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк во время выписки

Свидетели выписки российской актрисы Анастасии Заворотнюк из столичной клиники рассказали, как выглядит артистка.
Аргументы недели 03:28
Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия

В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь

Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
Происшествия

В Брянске врачи борются за жизнь раненых в страшном ДТП на Речной

Один из парней находится в травматологическом отделении, другой - в нейрохирургии. Каких-либо прогнозов врачи пока не дают.
БрянскToday вчера в 14:30
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
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