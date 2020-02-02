с чего всё началось

Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн. Об этом сообщает в воскресенье, 2 февраля, телеканал Al Arabiya со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Киберспорт В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов 2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.

Религия В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Политика Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.

Политика Что произошло за выходные. Главные новости РБК На эвакуацию россиян из Китая направят самолеты ВКС Президент Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) к вывозу россиян из Китая из-за распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Политика США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в министерстве внутренней безопасности.