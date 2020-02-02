Армия и оружие

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Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн. Об этом сообщает в воскресенье, 2 февраля, телеканал Al Arabiya со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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с чего всё началось
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya
 со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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