Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руТурецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье. Колонны техники направились в сторону провинций Идлиб и Алеппо.
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Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya
 со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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