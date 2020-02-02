с чего всё началось

В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье. Колонны техники направились в сторону провинций Идлиб и Алеппо.

Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

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