Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Проводят их на авиабазе Мюртед, в качествен учебных мишеней используют истребители F-16 и другие самолеты местных ВВС, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

В Конгрессе заявили, что Турция пересекла красную линию, начав испытание радаров С-400

ТАСС16:57

Турция тестирует радары С-400

Газета.Ru04:00

В Турции ЗРС С-400 начали тестировать на истребителях F-16 и F-4. Видео

REGNUM11:05

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК05:49

Турция опробовала российские С-400

РЕН ТВ13:27

СМИ узнали о тестировании Турцией радаров от С-400

Известия03:51

Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ

РИА Новости03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Спорт

Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу

В свете рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, Россия может не только лишиться возможности провести финал Лиги чемпионов, но и пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Metaratings 15:35
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости 05:26
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета 10:37
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 08:08
Авто

В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Газета.Ru 07:55
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
VSE42.RU 22 ноября в 05:36
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол

«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
Sportbox.RU 16:51
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Политика

Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

ТАСС 12:23
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Хоккей

Гол Ганзла принес хоккейному «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»

Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0. При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского.
Вести.Ru 15:30
Политика

Назначен новый глава Российского экологического оператора

Новым руководителем Российского экологического оператора (РЭО) стал бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень.
Ридус 06:47
Общество

В России исчерпались запасы IP-адресов

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.
ТК Звезда 15:53
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Шоу-бизнес

В Кремле прошла национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон»

Город+ 02:51
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Футбол

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Евро-футбол.ру 15:38
Гаджеты

Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro

Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
OAnews вчера в 18:11
Здоровье

В России дефицит оригинальных лекарств против муковисцидоза. Пациенты обречены на смерть

Россия перестала закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза — болезни, от которой люди умирают в 18 лет в нашей стране и в 45 лет — в мире, где есть современные медикаменты.
Дождь 14:21
Здоровье

Эксперты рассказали о пользе употребления спаржи

Эксперты решили рассказать о пользе употребления продукта, в 100 граммах которого содержится всего лишь 22 калории.
Дни24 00:16
Как работают Яндекс.Новости?
Покупка Турцией российских С-400Больше новостей по теме
Главное