Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Проводят их на авиабазе Мюртед, в качествен учебных мишеней используют истребители F-16 и другие самолеты местных ВВС, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
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