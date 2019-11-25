Армия и оружие
Вести.RuТурецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Проводят их на авиабазе Мюртед, в качествен учебных мишеней используют истребители F-16 и другие самолеты местных ВВС, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Футбол
Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Спорт
В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Хоккей
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»
В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Общество
Герман Греф рассказал об обучавшем его наставнике
Как сообщает "РБК", речь идет о руководителе одной крупной корпорации.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Политика
Предельный возраст для ректоров вузов предложили повысить до 70 лет
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до 70 лет предельный возраст службы для ректоров вузов (вместо нынешних 65 лет).
Общество
Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты
Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
Футбол, Лига чемпионов, 5 тур, Манчестер Сити - Шахтёр, Прямая текстовая онлайн трансляция
В 5 туре Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с донецким "Шахтёром" SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.