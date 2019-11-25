Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Проводят их на авиабазе Мюртед, в качествен учебных мишеней используют истребители F-16 и другие самолеты местных ВВС, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

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