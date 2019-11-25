Армия и оружие
Российская газетаТурецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники. По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары.
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Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
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Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
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Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Происшествия
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Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже
"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
Происшествия
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Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, подготавливает к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Авто
Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Datsun отзывает с российского рынка для ремонта 1677 автомобилей on-DO и mi-DO, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами Сбербанка 26 ноября назвал своей личной виной утечку данных клиентов кредитной организации.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.