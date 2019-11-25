Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТурецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники. По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары.
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
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Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.
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Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане

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Козырь в рукаве США: что может остановить Северный поток — 2 (Главред, Украина) (Главред)

В статье американской неправительственной организации American Council говорится, что в руках США есть инструмент, способный приостановить строительство Северного потока — 2 на два-три года.
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Новая модель Renault Sandero Stepway должна появиться в 2020 году.
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

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