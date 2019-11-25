Армия и оружие
Российская газетаТурецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники. По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары.
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Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Экс-руководитель Росспорта и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном применении санкций к российскому спорту из-за рекомендаций ВАДА: – Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок, – цитирует Фетисова ТАСС.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Культура
Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020
Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
Спорт
Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных
Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Армия и оружие
ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения
Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
Политика
Козырь в рукаве США: что может остановить Северный поток — 2 (Главред, Украина) (Главред)
В статье американской неправительственной организации American Council говорится, что в руках США есть инструмент, способный приостановить строительство Северного потока — 2 на два-три года.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Армия и оружие
Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела
Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.