Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТурецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники. По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары.
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