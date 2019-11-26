Армия и оружие

Суть событийСуть событийТурция показала видео испытаний С-400 против F-16

На территории Турции начались испытания ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф", о чем сообщило агентством Ihlas Haber во вторник, 26 ноября. На кадрах, предоставленных агентством, истребители F-16 Fighting Falcon летят на низких высотах над Анкарой.
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Испытания С-400 в Турции встревожили США

REGNUM18:10

Помпео выразил обеспокоенность из-за испытаний Турцией российских С-400

РБК17:01

США обеспокоены испытанием РЛС системы С-400 Турцией с использованием F-16

ТАСС11:49

США забеспокоились из-за испытаний С-400 в Турции с использованием F-16

Взгляд.ру12:14

США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru11:52

Помпео обеспокоен испытаниями Турцией российских С-400

News.ru17:27

В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции

РИА Новости11:47
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
РИА Новости 03:46
Хоккей

Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:57
Происшествия

Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминикане

Причиной ДТП с россиянами в Доминикане стал резкий маневр грузовика перед автобусом, который перевозил туристов.
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Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Футбол

В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»

Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
Donnews.ru 01:38
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru 10:33
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Спорт

Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Телеканал 360° вчера в 14:43
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
RT на русском 14:58
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело вчера в 10:49
Армия и оружие

Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа

Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:05
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Dota2.ru 10:04
Политика

Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко требует не допустить прямых закупок газа из России.
РЕН ТВ 17:13
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
РИА Новости 24 ноября в 03:02
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру вчера в 16:29
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Хоккей

В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.
Чемпионат 14:17
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
РБК 18:07
Политика

Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент

Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.
Росбалт 17:59
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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