На территории Турции начались испытания ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф", о чем сообщило агентством Ihlas Haber во вторник, 26 ноября. На кадрах, предоставленных агентством, истребители F-16 Fighting Falcon летят на низких высотах над Анкарой.

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