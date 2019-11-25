Армия и оружие
Российская газетаТурецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники. По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары.
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