Боевики и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК. Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).

с чего всё началось

В Сирии в провинции Идлиб турецкие войска обстреляли самолеты ВКС России. Об этом сообщил 27 февраля с места событий корреспондент телеканал "Россия-24" (ВГТРК). По словам корреспондента - очевидца событий, российская авиация в прямом смысле спасает сирийских военных.

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