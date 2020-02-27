Армия и оружие
МонаВистаВ Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты
В Сирии в провинции Идлиб турецкие войска обстреляли самолеты ВКС России. Об этом сообщил 27 февраля с места событий корреспондент телеканал "Россия-24" (ВГТРК). По словам корреспондента - очевидца событий, российская авиация в прямом смысле спасает сирийских военных.
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с чего всё началось
Боевики и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК. Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).Вести.Ru02:32
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Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из состава экономического совета СНГ главу Минфина Антона Силуанова.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости начать заново отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после поправок в Конституции можно расценивать исключительно как личное мнение.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
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Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
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Хоккеисты ЦСКА выиграли Кубок континента
ЦСКА стал обладателем Кубка континента – приза победителю регулярного чемпионата – второй раз подряд и в пятый раз в истории (с 2015 года по 2017 год и в сезоне-2018/19).
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Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 столкнулись с исчезновением рабочего стола после обновления Android 10.
Общество
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Проектировщики, городские бизнесмены и администрация Южно-Сахалинска встретились, чтобы обсудить предстоящую реновацию 4, 7 и 8 микрорайонов.
Хоккей
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Биатлон
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Общество
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Общество
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
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Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.