В сирийской провинции Идлиб турецкие военные атаковали позиции правительственной армии. Это был ответ на гибель двух турецких военнослужащих в результате авиаудара.

с чего всё началось

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия 24» с места событий. Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России «раз за разом останавливают боевиков».

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