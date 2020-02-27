Армия и оружие
Lenta.ruТурецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия 24» с места событий. Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России «раз за разом останавливают боевиков».
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с чего всё началось
В сирийской провинции Идлиб турецкие военные атаковали позиции правительственной армии. Это был ответ на гибель двух турецких военнослужащих в результате авиаудара.Вести.Ru02:32
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