Боевики и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК. Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).

с чего всё началось

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия 24» с места событий. Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России «раз за разом останавливают боевиков».

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