Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия 24» с места событий. Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России «раз за разом останавливают боевиков».
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с чего всё началось

Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком». Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Боевики и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК. Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).
Вести.Ru02:32

Подробнее о событии

Турция ведет обстрел по российским самолетам в Идлибе

Газета.Ru12:51

СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России

РИА Новости08:46

Российская авиация становится мишенью Турции

News.ru08:53

«Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами»

РБК08:30

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru07:25

«Россия 24» сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

Интерфакс06:00

Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком». Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Вести.Ru02:32
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Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Вести.Ru 06:40
Наука

Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная

Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
N+1 10:34
Хоккей

«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 01:05
Автоспорт

Феттель стал лучшим по итогам пятого дня тестов Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим по итогам пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.
ProstoProSport 12:59
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета 11:12
Космос

Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной

Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
Ридус 14:20
Биатлон

Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
РИА Новости 06:58
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 12:22
Экономика

Эксперты: каждый четвертый россиянин работает не на своем месте

На форуме партнер The Boston Consulting Group Антон Степаненко рассказал об исследовании «квалификационной ямы», согласно которому, почти 34 миллиона россиян работают в условиях, когда их компетенции либо избыточны для занимаемой должности, либо их недостаточно.
Петербургский дневник 15:03
Политика

Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля

Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:22
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Музыка

Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020

iReactor 04:27
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

МК-Спорт 10:46
Политика

На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов

Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
РИА Новости 07:35
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор 04:16
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa 05:25
Экономика

ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa 02:49
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru 14:24
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета 14:10
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Гаджеты

Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи

Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Ferra 11:30
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Наука

Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тыс. лет назад и жили там на протяжении 40 тыс. лет.
Известия вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News 13:42
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру вчера в 12:31
Спорт

Слушания по делу WADA и РУСАДА лишат публичности

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА.
News.ru 11:35
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
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