Армия и оружие
ПрофильТурецкие военные обстреляли в Сирии самолеты ВКС России
Самолеты ВКС России и ВВС Сирии в ответ используют тепловые ловушки для защиты от огня и «раз за разом останавливают боевиков», сообщил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
Читать в источнике
Оценить2,6K
с чего всё началось
Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков.Вести.Ru02:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Армия и оружие
В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе
Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
Энергетика
США и Великобритания нарастили закупки российской нефти
По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек
Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Хоккей
ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Московский ЦСКА занял итоговое первое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Религия
Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви
Амманская встреча глав и представителей поместных Церквей должна положить начало "открытому, объективному и непредвзятому обсуждению" тех вызовов, с которыми столкнулся православный мир, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры теннисистки
Теннисистка подчеркнула, что в течение всей своей карьеры ни разу не жалела о том, что пришла в большой спорт.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери
Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
Общество
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.