Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков.

с чего всё началось

Самолеты ВКС России и ВВС Сирии в ответ используют тепловые ловушки для защиты от огня и «раз за разом останавливают боевиков», сообщил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

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