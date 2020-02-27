Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТурецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе

Напомним, обстановка в Идлибе сильно обострилась в начале февраля. После первого обстрела в начале февраля турецких военных в сирийской провинции погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения. После чего Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии.
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ТАССвчера в 18:38

Турецкие военнослужащие погибли во время авиаудара на севере Сирии

Московский Комсомолецвчера в 18:52
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Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу

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