Армия и оружие
Комсомольская правдаТурецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе
Напомним, обстановка в Идлибе сильно обострилась в начале февраля. После первого обстрела в начале февраля турецких военных в сирийской провинции погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения. После чего Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии.
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Турецкие военнослужащие погибли во время авиаудара на севере Сирии
Московский Комсомолецвчера в 18:52
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