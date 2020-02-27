Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурецкие военные погибли в Идлибе

Двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции, передает издание Daily Sabah. По информации министерства, еще двое бойцов были ранены.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

РБКвчера в 20:19

Турецкие военные погибли в Идлибе

Lenta.ruвчера в 20:46

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

РИА Новостивчера в 20:23

Турция отомстила Сирии за погибших солдат - сокрушительный удар убил 114 военных

Российский Диалогвчера в 22:59

Турция заявила о гибели военных от авиаудара в Идлибе

РЕН ТВвчера в 18:38

Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

ТАССвчера в 18:38

Двое военных Турции погибли от авиаудара в Сирии

REGNUMвчера в 18:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Пятый канал вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Собчак решила отправить в политику Бузову, Тимати и Элджея

Ксения Собчак, вдохновившись опытом Сергея Шнурова и Валерии, поразмышляла над тем, кто из звезд также мог бы уйти в политику.
Piter.tv 01:21
Политика

Путин ответил на вопрос о двойнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Lenta.ru 01:35
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

OAnews вчера в 01:57
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Газета.Ru 00:52
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Общество

В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Коммерсантъ 01:45
Кино

Звезда «Холопа» рассказал, что он не хотел играть Магомаева

News.ru вчера в 22:55
Футбол

Сарри: «В Италии в ворота „Лиона“ были бы назначены два пенальти»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри остался недоволен работой судей в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».
Евро-футбол.ру 00:26
Общество

Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса

Отлов диких животных и дератизация начались в Москве с целью предотвращения распространения коронавируса, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Москва 24 вчера в 08:02
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Происшествия

Историку Соколову предъявлено новое обвинение

Убившему аспирантку историку Соколову предъявлено обвинение за незаконный оборот огнестрельного оружия.
Neva.Today вчера в 04:19
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК вчера в 21:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»

ToDay News Ufa 00:29
Общество

СКР опросил Короткова по делу о сотрудничестве с террористами ИГ

С целью опроса журналиста из Москвы в Петербург 26 февраля прибыл старший следователь по особо важным делам СКР Андрей Кошелев, сообщила «Новая газета».
NewInform вчера в 12:02
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру в спорте

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Национальная служба новостей вчера в 08:12
Происшествия

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:48
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Армия и оружие

Эрдоган в очередной раз пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал срок до конца февраля, чтобы сирийская армия оставила территорию возле турецких наблюдательных пунктов.
Городовой вчера в 06:05
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Происшествия

В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме

RT на русском 00:46
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

РИА Новости 25 февраля в 17:30
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Piter.tv вчера в 07:09
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное