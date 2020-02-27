Армия и оружие
Lenta.ruТурецкие военные погибли в Идлибе
Двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции, передает издание Daily Sabah. По информации министерства, еще двое бойцов были ранены.
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Турция отомстила Сирии за погибших солдат - сокрушительный удар убил 114 военных
Российский Диалогвчера в 22:59
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