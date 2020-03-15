Армия и оружие
РИА НовостиТурецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе
Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Патрулирование планируется провести в рамках договоренностей между лидерами России и Турции 5 марта в Москве.
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По мнению экспертов, Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым чипом в истории компьютерной индустрии.
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Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
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Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
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В первой игре дня встретятся «Сочи» и «Краснодар». Матч пройдёт на главной спортивной арене Олимпийских игр 2014 года – стадионе «Фишт».
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В бенчмарке Geekbench протестировали процессор Apple A14
Накануне будущий процессор протестировали в бенчмарке Geekbench.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Авто
АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
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На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Власти Петербурга хотят перевести школьников на дистанционное обучение
Правительство Санкт-Петербурга 16 марта рассмотрит вопрос о переводе школьников города на дистанционное обучение из-за сложной обстановки с коронавирусом.
Общество
Узбекистан закрывает границы с другими странами из-за коронавируса
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Путин подписал закон о поправках к Конституции
Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Общество
Теплая погода не спешит возвращаться в Москву
После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
Пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой госпитализировали на Ямале
По прибытию в Новый Уренгой поезда из Москвы, пассажиров взяли под медицинское наблюдение.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.