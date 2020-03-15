Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Патрулирование планируется провести в рамках договоренностей между лидерами России и Турции 5 марта в Москве.
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Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

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