Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Турции подтвердила уничтожение двух Су-24 сирийских ВВС

В армии Турции подтвердили информацию об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии в Идлибе, передает "Интерфакс".
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Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Интерфакс12:35

Турция сбила два сирийских Су-24

Коммерсантъ07:41

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости07:12

В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов

Lenta.ru08:16

СМИ сообщили о двух сбитых Турцией самолетах ВВС Сирии

РБК08:09

Турция прокомментировала уничтожение двух Су-24 ВВС Сирии

Газета.Ru09:54

Дамаск подтвердил, что Турция сбила два самолета ВВС Сирии в Идлибе

ТАСС09:52
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:47, Ашберн
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США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане

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«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

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В Вашингтоне введен режим ЧП из-за коронавируса.
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Sputnik Турция рассказала о попытки нападения на трёх своих сотрудников в Анкаре. Нападавшие пытались ворваться домой к сотрудникам СМИ.
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Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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