Армия и оружие
Газета.RuАрмия Турции подтвердила уничтожение двух Су-24 сирийских ВВС
В армии Турции подтвердили информацию об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии в Идлибе, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на американский самолет-разведчик
Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
По словам разработчиков, новые дисплеи израсходуют на 15 процентов меньше энергии в сравнении с OLED-экранами, которые Samsung выпускала в 2019 году.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 34 человек
Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло до 34 человек, еще пятеро заболевших скончались.
Политика
США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане
США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое должно прекратить 18-летнюю войну в Афганистане.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Футбол
«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧП из-за коронавируса
В Вашингтоне введен режим ЧП из-за коронавируса.
Происшествия
На журналистов Sputnik Турция совершили нападение в Анкаре
Sputnik Турция рассказала о попытки нападения на трёх своих сотрудников в Анкаре. Нападавшие пытались ворваться домой к сотрудникам СМИ.
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Шоу-бизнес
Сын Максима Виторгана ушел в армию
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Футбол
«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0
Футбол
«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии
Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Экономика
Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Авто
Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили
Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Политика
Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников
Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).