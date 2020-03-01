Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурецкие военные сбили два сирийских самолета

В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование. "В 13.25 сегодня, во время выполнения боевого задания против террористических группировок, в районе Идлиба были сбиты два самолета турецкими истребителями в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.
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Сирийскую армию за сутки вытеснили из девяти селений в районе Идлиба

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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
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Министерство обороны РФ распространило видео боевой работы российского спецназа по случаю отмечаемого в четверг Дня Сил специальных операций (ССО).
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Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига

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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
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Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов не ревнует и даже рад ее новым отношениям.
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С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

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Павлова раскритиковала Норицына за план подготовки

Российская биатлонистка Евгения Павлова раскритиковала тренерский штаб сборной за выбранный план подготовки и отношение к ней.
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Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

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В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
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Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах

На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
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В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
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Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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ФК «Ростов» обратится в РФС с жалобой на судейство в матче с «Ахматом»

Представители ФК "Ростов" обратятся в российский футбольный союз по поводу судейства в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом", который прошел 29 февраля в Грозном и завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил портал sports.ru со ссылкой на спортивного журналиста Сергея Егорова.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 19:44
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