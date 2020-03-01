Армия и оружие
РИА НовостиТурецкие военные сбили два сирийских самолета
В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование. "В 13:25 сегодня, во время выполнения боевого задания против террористических группировок, в районе Идлиба были сбиты два самолета турецкими истребителями в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Сирийские власти подтвердили, что Турция сбила в воскресенье, 1 марта, два военных самолета ВВС САР в провинции Идлиб, сообщило агентство SANA со ссылкой на министерство обороны Сирии.Известия11:38
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Турецкие военные и боевики попытались сбить российские самолеты в Сирии
Телеканал 360°27 февраля в 14:30
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