Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурецкие военные сбили два сирийских самолета

В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование. "В 13:25 сегодня, во время выполнения боевого задания против террористических группировок, в районе Идлиба были сбиты два самолета турецкими истребителями в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Сирийские власти подтвердили, что Турция сбила в воскресенье, 1 марта, два военных самолета ВВС САР в провинции Идлиб, сообщило агентство SANA
 со ссылкой на министерство обороны Сирии.
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