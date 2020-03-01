с чего всё началось

В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование. "В 13:25 сегодня, во время выполнения боевого задания против террористических группировок, в районе Идлиба были сбиты два самолета турецкими истребителями в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.

Экономика Профессор РЭШ назвал коронавирус удобным поводом для обновления рынков Экономист считает, что брокеры давно ждали повод скорректировать фондовый рынок — с 2010 года ценные бумаги только дорожали, поэтому временное падение курсов должно помочь экономике.

Политика Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех» В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Общество Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.

Политика Роухани предложил трехстороннюю встречу по Идлибу без участия России После встречи иранского, турецкого и сирийского лидеров, состоявшейся 29 февраля, президент Ирана Хасан Роухани предложил провести новую трехстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием этих стран, не привлекая к переговорам Россию.

Политика Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.

Политика Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Здоровье На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус С подозрением на заражение новым коронавирусом в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы госпитализировали мужчину, который ранее вернулся после путешествия по Италии, сообщает 29 февраля пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Происшествия Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».