В сирийском Идлибе турецкие войска сбили два истребителя Су-24, принадлежащие режиму Башара Асада. Пилоты катапультировались и благополучно добрались до земли. Кроме того, были уничтожены две системы противовоздушной обороны (ПВО), одна из которых сбила турецкий дрон.

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