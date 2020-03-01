Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурецкие военные сбили два сирийских самолета

В сирийском Идлибе турецкие войска сбили два истребителя Су-24, принадлежащие режиму Башара Асада. Пилоты катапультировались и благополучно добрались до земли. Кроме того, были уничтожены две системы противовоздушной обороны (ПВО), одна из которых сбила турецкий дрон.
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Турция сбила два сирийских Су-24

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