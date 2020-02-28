Армия и оружие
РБКТурецкие военные сообщили об уничтожении 56 сирийских солдат
Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные военного ведомства, удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.
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Армия и оружие
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