Армия и оружие

РБКРБКТурецкие военные сообщили об уничтожении 56 сирийских солдат

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные военного ведомства, удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.
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