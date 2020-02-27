Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Турецкие военные в Идлибе атакуют российские и сирийские самолеты, передает телеканал "Россия-24".
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