Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Турецкие военные в Идлибе атакуют российские и сирийские самолеты, передает телеканал "Россия-24".
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Российская авиация становится мишенью Турции

News.ru08:53

СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России

РИА Новости08:46

«Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами»

РБК08:30

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru12:14

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru07:25

«Россия 24» сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

Интерфакс06:00

Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком». Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Вести.Ru02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

Ожидается, что полномасштабные санкции против российского суверенного долга будут ощущаться далеко за пределами США и РФ, так как российские гособлигации играют важную роль в глобальной финансовой системе.
Инфорос вчера в 01:38
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК 10:08
Шоу-бизнес

Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию

Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Актуальные Новости 04:34
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:28
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
РБК 11:04
Театры

Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов

Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Форпост Северо-Запад 10:25
Игры

Stardew Valley получит ещё одно крупное бесплатное обновление

В конце прошлого года Stardew Valley получила крупное обновление, которое добавило в игру сотни новых предметов, внесло изменения в геймплей, улучшило производительность и исправило множество багов.
Игромания.ру 01:58
Шоу-бизнес

Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов

Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Слово и Дело 25 февраля в 02:52
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Кино

Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»

Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Актуальные Новости вчера в 12:40
Общество

Живущая в Италии актриса Инга Ильм прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Живущая в Италии актриса и историк Инга Ильм, известная по «Приключениям Петрова и Васечкина», прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
RT на русском вчера в 12:27
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
Политика

На Украине рейтинг Зеленского упал на 13%

Количество граждан Украины, которые одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского, за два месяца уменьшилось на 13 процентов, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:23
Общество

Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров

За год показатель вырос на 9,5%. В целом, согласно статистике, в отличие от 2017 и 2018 годов, рост посещаемости кинотеатров в Европе в 2019 году был сравнительно однородным: посещаемость кинотеатров увеличилась в 19 странах из 25.
Интерфакс 08:39
Шоу-бизнес

Павел Прилучный заложил имущество накануне развода

Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Pravda.Ru 06:38
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Армия и оружие

Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
RT на русском 12:26
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Биатлон

Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
RT на русском 07:02
Общество

Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
РБК 09:19
Кино

На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»

Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Live24 09:49
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
Общество

Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
РИА Новости вчера в 03:18
Армия и оружие

В Индии создают цифровую кабину для Су-30МКИ

Faktom 25 февраля в 07:58
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное