Турецкие военные в Идлибе атакуют российские и сирийские самолеты, передает телеканал "Россия-24".

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