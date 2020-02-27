Армия и оружие
Газета.RuТурецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты
Турецкие военные в Идлибе атакуют российские и сирийские самолеты, передает телеканал "Россия-24".
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Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Ожидается, что полномасштабные санкции против российского суверенного долга будут ощущаться далеко за пределами США и РФ, так как российские гособлигации играют важную роль в глобальной финансовой системе.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию
Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Театры
Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов
Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Игры
Stardew Valley получит ещё одно крупное бесплатное обновление
В конце прошлого года Stardew Valley получила крупное обновление, которое добавило в игру сотни новых предметов, внесло изменения в геймплей, улучшило производительность и исправило множество багов.
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов
Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»
Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Общество
Живущая в Италии актриса Инга Ильм прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Живущая в Италии актриса и историк Инга Ильм, известная по «Приключениям Петрова и Васечкина», прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Политика
На Украине рейтинг Зеленского упал на 13%
Количество граждан Украины, которые одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского, за два месяца уменьшилось на 13 процентов, пишет РИА Новости.
Общество
Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров
За год показатель вырос на 9,5%. В целом, согласно статистике, в отличие от 2017 и 2018 годов, рост посещаемости кинотеатров в Европе в 2019 году был сравнительно однородным: посещаемость кинотеатров увеличилась в 19 странах из 25.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады
Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
Армия и оружие
Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
Общество
Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
Кино
На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»
Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Армия и оружие
В Индии создают цифровую кабину для Су-30МКИ
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Религия