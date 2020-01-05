Политика
Московский КомсомолецТурецкие военные выдвигаются в Ливию
Как отметил турецкий лидер, военные выдвигаются в африканское государство постепенно, передает CNN Turk. Ранее международно признанный парламент Ливии провел экстренное заседание в связи с решением Эрдогана отправить в Ливию войска.
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Россия предложит Турции компромисс вместо военного вмешательства в дела Ливии
Политическая Экспертизавчера в 17:18
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Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
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Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
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Госдума пропишет презумпцию согласия на донорство
Госдума обсудит законопроект о донорстве.
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Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек
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Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тысяч рублей
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Транзит газа через Украину сократился в пять раз
Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели.
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В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами
Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде
Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша».
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Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Армия и оружие
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
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Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Авто
Aston Martin представила свой первый фирменный вертолет
Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
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Космос
На Венере впервые обнаружены признаки активного вулканизма
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Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Общество
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Здоровье
Японские исследователи рассказали, как избежать похмелья
Nation News писало, что врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет побороть похмелье после празднования Нового года.
Шоу-бизнес
Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
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Украинские Бонни и Клайд обворовали родителей и сбежали жить в Одессу
В Одессе найдены двое 16-летних подростков, которые ограбили своих родителей и сбежали из дома, поменяв внешность.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.