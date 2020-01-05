Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТурецкие военные выдвигаются в Ливию

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Как отметил турецкий лидер, военные выдвигаются в африканское государство постепенно, передает CNN Turk. Ранее международно признанный парламент Ливии провел экстренное заседание в связи с решением Эрдогана отправить в Ливию войска.
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Турецкие военные выдвигаются в Ливию

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
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