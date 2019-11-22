Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии. Задержанный делал бомбы, обучал исполнителей, вербовал смертников и готовил атаки, уточнил глава МВД Турции.

Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России

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