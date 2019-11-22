Армия и оружие
Газета.RuТурецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии. Задержанный делал бомбы, обучал исполнителей, вербовал смертников и готовил атаки, уточнил глава МВД Турции.
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Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Футбол
Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020
Стали известны пары стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Армия и оружие
Путин потребовал больше нового оружия
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Футбол
Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
Технологии
Комплекты разработчиков PS5 заметно превосходят Xbox Scarlett
Комплекты разработчиков PS5 заметно превосходят те, что имеются у Xbox Scarlett.
Хоккей
Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу
Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Армия и оружие
Армия России перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Политика
Песков отреагировал на попытку омрачить визит Вучича
Омрачить визит президента Сербии Александара Вучича в Россию не удастся, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
Здоровье
Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ
В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
Футбол
Миранчук попал на обложку итальянского издания Tuttosport
Итальянское издание Tuttosport поместило на обложку нового номера полузащитника столичного "Локомотива" Алексея Миранчука.
Кино
Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Экономика
Россиянам начали продавать лекарства в кредит
Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Авто
Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
По мнению экспертов портала "Новые автомобили", - "на российском рынке, вероятно, будет представлен именно поднебесный Kia KX3 под названием Seltos, хотя ранее озвучивалась информация, что до нас доберется индийская или корейская версия".
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
Происшествия
У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз
Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Футбол
«Тамбов» и «Локомотив» встретятся в Саранске
Матч 17 тура Российской премьер-лиги состоится на «Мордовия Арене» в пятницу, 22 ноября.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.