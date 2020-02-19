Армия и оружие

The Moscow PostThe Moscow PostТурецкие войска начали военную операцию в Идлибе

Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии. Об этом информирует "Интерфакс". Издание также сообщает, что наступление идет на позиции сирийских войск, освободивших ранее восточные районы Идлиба.
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