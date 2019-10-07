Армия и оружие

REGNUMREGNUMТурецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии

Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. Позиции курдов восточнее города Телль-Абъяд подверглись артиллерийскому обстрелу.
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