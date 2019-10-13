Турецкие военные заняли приграничный сирийский город Сулук в ходе операции «Источник мира», 13 октября сообщает телеканал «Звезда», со ссылкой на Гостелевидение Сирии. Населенный пункт расположен на северо-востоке сирийской провинции Ракка.

Наука Глобальное технологическое лидерство В ходе форума обсудят результаты и сформируют цели технологической политики России на следующее десятилетие — в частности, предполагается сформировать стратегию НТИ на 2020–2025 годы.

Единоборства Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.

Авто Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Общество Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Политика Володин призвал законодательно бороться с терроризмом Днём ранее, как писал News.ru, Володин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Технологии Telegram может отложить запуск своей криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.

Происшествия В Лондоне задержана бельгийская принцесса За участие в сидячей забастовке эко-активистов на Трафальгарской площади в Лондоне задержана 63-летняя дочь короля Бельгии Леопольда Эсмеральда, сообщает The Telegraph.

Происшествия В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".