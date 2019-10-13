Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаТурецкие войска захватили сирийский город Сулук

Турецкие военные заняли приграничный сирийский город Сулук в ходе операции «Источник мира», 13 октября сообщает телеканал «Звезда», со ссылкой на Гостелевидение Сирии. Населенный пункт расположен на северо-востоке сирийской провинции Ракка.
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Турция захватила сирийский приграничный город в провинции Ракка

РБК07:00

Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии

Газета.Ru05:58

Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии

Lenta.ru04:01

Турция захватила населенный пункт на северо-востоке Ракки

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СМИ: Турция захватила населённый пункт в Ракке

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СМИ: турецкие военные захватили населённый пункт на северо-востоке Сирии

Говорит Москва03:21

СМИ: турецкие войска захватили населенный пункт на северо-востоке Ракки

РИА Новости03:18
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Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
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Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

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«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США

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Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Фильм «Джокер» заработал в России более 1 млрд рублей за девять дней

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Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие

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Армия и оружие

Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГИЛ из лагеря на севере Сирии

Life.ru 07:51
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Володин призвал законодательно бороться с терроризмом

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Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Технологии

Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
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Происшествия

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Происшествия

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов

Аспиранта Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в незаконном изготовлении взрывных устройств.
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Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Армия и оружие

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Происшествия

В Лондоне задержана бельгийская принцесса

За участие в сидячей забастовке эко-активистов на Трафальгарской площади в Лондоне задержана 63-летняя дочь короля Бельгии Леопольда Эсмеральда, сообщает The Telegraph.
Взгляд.ру 04:28
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
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Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье

В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
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Футбол

Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
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Вице-мисс «Краса России» разбилась в ДТП под Минском

Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, в 2017 году ставшая первой вице-мисс в конкурсе "Краса России", серьезно пострадала в ДТП по Минском.
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Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

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МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
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Общество

Туристы назвали самые скучные города Европы

Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
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