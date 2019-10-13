Армия и оружие
Газета.RuТурецкие войска захватили населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости 09:12
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Культура
Шнуров заявил о непонимании культуры деятелями искусства в России
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что решил войти в совет при комитете Госдумы по культуре из-за того, что российские деятели культуры не понимают в этой сфере.
РБК 09:00
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
Испания сыграла вничью с Норвегией
Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:40
Армия и оружие
В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
RT на русском 11:39
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
ТАСС 11:05
Музыка
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС 11 октября в 08:32
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Автоспорт
Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера
На двух фото видно, какие повреждения получил болид британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после того как в него отлетели осколки от переднего антикрыла машины Шарля Леклера.
Чемпионат 04:36
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Армия и оружие
Украина перебросила к Петровскому бронетехнику и снайперов
Журналистская правда 08:18
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:18
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Экономика
Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
RT на русском 06:34
Здоровье
Московские врачи прооперировали 52-летнюю пациентку с опухолью около 50 см в диаметре
По данным исследования, опухоль исходила из яичника и достигала своими размерами до 50 см в диаметре.
Агентство Москва 05:33
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33