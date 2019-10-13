Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук.
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Турция захватила сирийский приграничный город в провинции Ракка

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Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии

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RT на русском03:34

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Говорит Москва03:21

Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
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На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
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Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
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