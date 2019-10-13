Армия и оружие
Газета.RuТурецкие войска захватили населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новые автомобили вчера в 23:41
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
«Тело мужчины было тщательно спрятано, и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативником пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», — говорится в сообщении ведомства.
Говорит Москва 00:46
Общество
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Армия и оружие
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе 50 американских военных из района проведения турецкой операции в Сирии.
Российская газета 09:43
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Культура
Шнуров заявил о непонимании культуры деятелями искусства в России
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что решил войти в совет при комитете Госдумы по культуре из-за того, что российские деятели культуры не понимают в этой сфере.
РБК 09:00
Футбол
15 лет худшему матчу в истории сборной. Это было больно
Ровно 15 лет назад, 13 октября 2004-го, сборная Россия играла с Португалией в квалификации на чемпионат мира-2006.
Бомбардир.ру 06:31
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Кино
Новогодний выпуск мультфильма «Как приручить дракона» выйдет 3 декабря
Политическая Экспертиза вчера в 19:15
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия
Названы имена двух россиян, пилотирующих рухнувший в Конго Ан-72
Газета.Ru вчера в 07:43
Здоровье
Медики назвали продукты, которые помогут очистить кровеносные сосуды
Специалисты установили, что некоторые продукты помогут избежать засорения кровеносных сосудов.
Подмосковье Сегодня 11 октября в 13:42
Здоровье
Московские врачи прооперировали 52-летнюю пациентку с опухолью около 50 см в диаметре
По данным исследования, опухоль исходила из яичника и достигала своими размерами до 50 см в диаметре.
Агентство Москва 05:33
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 11 октября в 09:41
Футбол
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.
Газета.Ru вчера в 20:27
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Футбол
Экс-тренер сборной России высказался о предстоящем матче с Кипром
Бывший наставник сборной России Георгий Ярцев рассказал, чего ждет от матча отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 между национальной российской командой и Кипром, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс 11 октября в 16:14
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37