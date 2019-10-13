Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук.
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