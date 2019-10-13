Армия и оружие
Lenta.ruТурецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Турции. Вооруженная операция была проведена совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
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Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Политика
Путин заявил об отказе России дружить «против кого-то»
Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то, заявил Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
Единоборства
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу
В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
Происшествия
Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове
Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.
Экономика
Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам
1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Происшествия
В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
Происшествия
Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Общество
Период «глубокой осени» наступит в Москве на следующей неделе
Период «глубокой осени» наступит в Москве на следующей неделе с 15 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Футбол
Сборная Испании упустила победу в матче отбора на Евро-2020
Сборная Испании по футболу упустила победу над командой Норвегии на последних минутах матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Политика
МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Армия и оружие