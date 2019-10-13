Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии

Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Турции. Вооруженная операция была проведена совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
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Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

Газета.Ru03:44

Турция захватила населенный пункт на северо-востоке Ракки

Daily Storm05:03

Турция захватила населенный пункт на северо-востоке Ракки

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Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии

РЕН ТВ03:49

СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке

Российская газета04:52

СМИ: Турция захватила населённый пункт в Ракке

RT на русском03:34

СМИ: турецкие войска захватили населенный пункт на северо-востоке Ракки

РИА Новости03:18
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Lenta.ru 04:21
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WP: Турция намеренно обстреляла в Сирии американских военных

Газета.Ru 04:56
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Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам

1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
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РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

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Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
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В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur

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В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
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В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

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Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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Власти США приостановили ICO Telegram

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Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

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В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
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30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
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Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

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Период «глубокой осени» наступит в Москве на следующей неделе с 15 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Сборная Испании упустила победу в матче отбора на Евро-2020

Сборная Испании по футболу упустила победу над командой Норвегии на последних минутах матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

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МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
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В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
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Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

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