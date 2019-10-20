Армия и оружие
Rusvesna.suТурецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии
Сирийский город Рас эль-Айн в провинции Хасака захвачен турецкими оккупационными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии». Курдо-арабские отряды «Сирийских демократических сил» оставили этот населенный пункт.
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Красный Полумесяц ввез медикаменты в очищенный от курдов-террористов район города в Сирии
Народные новости19 октября в 16:51
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
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Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
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Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Политика
На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 04:03
Политика
Евросоюз готов предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, — Times
Предполагается, что новый дедлайн будет плавающим: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть ЕС и в 2019 году.
Rusvesna.su 04:38
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
РИА Новости 05:53
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 08:31
Происшествия
Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru 07:35
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 07:44
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 00:41
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
URA.Ru 00:45
Кино
Критики назвали нового «Терминатора» идеальным продолжением второй части
Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит и это попросту лучшая версия "Терминатора 3", — рассказал журналист Gizmodo Гермейн Люсьер.
Ferra 07:55
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Музыка
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein
Российская газета вчера в 13:59
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 02:00
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 08:26
Хоккей
Тренер «Амура» Александр Гулявцев пообещал судье сжечь его машину
Александру Гулявцеву не понравились судейские решения его земляка Виктора Гашилова в матче «Амур» — «Динамо» Москва.
Чемпионат 08:31
Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Газета.Ru 05:22
Общество
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул.
РБК Уфа 03:03
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08