Сирийский город Рас эль-Айн в провинции Хасака захвачен турецкими оккупационными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии». Курдо-арабские отряды «Сирийских демократических сил» оставили этот населенный пункт.

Турецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии

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