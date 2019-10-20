Армия и оружие

Rusvesna.suRusvesna.suТурецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии

Сирийский город Рас эль-Айн в провинции Хасака захвачен турецкими оккупационными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии». Курдо-арабские отряды «Сирийских демократических сил» оставили этот населенный пункт.
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Турецкая армия заняла город Рас эль-Айн

РИА Новостивчера в 09:34

Турецкие войска вошли в Рас эль-Айн

Московский Комсомолецвчера в 09:39

Турция заняла Рас эль-Айн

Газета.Ruвчера в 10:12

Турецкая армия заняла сирийский город Рас эль-Айн

News.ruвчера в 10:31

Армия Турции заняла сирийский город Рас эль-Айн

Красная веснавчера в 11:24

Турецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии

Rusvesna.suвчера в 11:25
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Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro

Вести.Хайтек 02:25
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СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
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В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
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Умер российский теннисист Александр Волков

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Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании

Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
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Шойгу рассказал о последствиях военной операции Турции в Сирии

России, Турции и Соединенным Штатам необходимо повысить уровень безопасности в Сирии после начала военной операции Анкары «Источник мира», поскольку события в регионе приняли нежелательный оборот.
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Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
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«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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Общество

В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству

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Политика

Трамп признался в симпатии к России

Газета.Ru вчера в 00:46
Общество

Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
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«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

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Общество

На Японию идут два новых тайфуна

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
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Происшествия

В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
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В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Технологии

Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона

Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
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Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

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Армия и оружие

Армия США разбомбила собственную авиабазу в Сирии

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Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
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Япония опровергла сообщение о кредите Ирану при соблюдении СВПД

Правительство Японии опровергло сообщения о том, что предложило вместе с Францией предоставить Ирану кредит в размере 18,4 млрд долларов в обмен на возвращение Тегерана к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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В РФ предложено ввести минимальную цену на сахар

По данным газеты «Известия», Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) рекомендовано России установить минимальную цену на сахар.
Пенза-Обзор 19 октября в 02:38
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