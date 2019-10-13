Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии

Сирийские курды намерены обратиться за помощью к Дамаску и Москве, если США не остановят турецкую операцию "Источник мира". В то же время стало известно, что турецкие военные взяли под контроль населенный пункт на севере Сирии.
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Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии

Газета.Ru05:58

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RT на русском03:34

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