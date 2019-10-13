Армия и оружие
Газета.RuТурецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии
Сирийские курды намерены обратиться за помощью к Дамаску и Москве, если США не остановят турецкую операцию "Источник мира". В то же время стало известно, что турецкие военные взяли под контроль населенный пункт на севере Сирии.
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Путин заявил, что Россия не знает, кто атаковал НПЗ Саудовской Аравии
Владимир Путин подчеркнул, что поднимал вопрос о нападении на саудовские НПЗ во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях саммита Евразийского экономического союза.
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
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Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Детройтом» в матче НХЛ
"Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
Единоборства
Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом.
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Армия и оружие
Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
Автоспорт
Даниил Квят: На старте возникла проблема
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Общество
Синоптики предупредили о начале периода «глубокой осени» в Москве
Синоптик добавил, что на следующей неделе ожидается погода с достаточным количеством облаков, иногда будет проглядывать солнце и пройдут небольшие дожди.
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Происшествия
«Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали»
В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.