Армия и оружие
Lenta.ruТурецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
Истребитель F-16 ВВС Турции сбил в сирийской провинции Идлиб самолет армии президента Сирии Башара Асада. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает телеканал Orient в своем Twitter-аккаунте.
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Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Происшествия
Вымогатели шантажировали российских бизнесменов видео их изнасилований
В Вологодской области завершено расследование уголовного дела участников преступной группы, которые похищали бизнесменов, насиловали их и затем вымогали деньги, шантажируя компрометирующим видео.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Наука
Почвенным микробам дали свет
Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
Игры
The Long Dark удалена из GeForce Now, где находилась без разрешения разработчиков
Общество
Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем
Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Общество
Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове
Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
Общество
Российские аптеки предупредили о подорожании лекарств
Лекарства в России могут подорожать на 5-15 процентов, сообщает газета «Ведомости».
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Политика
Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности распоряжения Путина по голосованию за правки Конституции
Верховный суд России не заметил противоречий в распоряжении президента о возложении на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции.
Единоборства
Энтони Джошуа: «Ничто не помешает мне победить Пулева»
Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня в Лондоне на футбольном стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Экономика
Россиянам рассказали, где стало опасно хранить деньги
Из-за коронавируса многие ранее выгодные проекты стали убыточными, россиянам рассказали, где хранить деньги в наше непростое время.
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.
Общество
В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища
В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
Футбол
Бенитес: «Никогда не учил Роналду пробивать штрафные»
Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес заявил, что он никогда не учил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду пробивать штрафные удары, когда работал с ним в «Реале».Я ни разу не говорил Роналду, как ему нужно пробивать штрафные.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Авто
Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208
Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.