с чего всё началось

Истребитель F-16 ВВС Турции сбил в сирийской провинции Идлиб самолет армии президента Сирии Башара Асада. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает телеканал Orient в своем Twitter-аккаунте.

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

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Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.