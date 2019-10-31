Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТурецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна. Как пишет издание Aydinlik Gazetesi, по мнению Памукоглу, война начнётся между США, Китаем и Россией.
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Aydınlık (Турция): когда начнется третья мировая война? (Aydinlik Gazetesi)

ИноСМИвчера в 04:30

Турецкий генерал предрек союз России и США в Третьей мировой войне

Московский Комсомолец05:15

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

RT на русском04:46

России предрекли неожиданного союзника в Третьей мировой войне

URA.Ruвчера в 22:32

Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Известиявчера в 21:18

России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

Взгляд.рувчера в 14:58

В Третьей мировой Россия не будет воевать за США

Национальная служба новостей06:59
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Известия 05:33
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество

Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество

Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
Космос

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Lenta.ru вчера в 09:43
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак шлет поцелуйчики Шнурову, а не Богомолову

Журналисты попросили Сергея Шнурова прокомментировать его интернет-войну с Ксенией Собчак, когда Сергей прибыл на музыкальный фестиваль в Дубай.
Bimru.ru 04:58
Политика

В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 30 октября в 19:44
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Армия и оружие

Армия Украины проводит учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

RT на русском 06:42
Футбол

«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи

Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:58
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Транспорт

Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву

Компания РЖД в пятницу, 1 ноября, запустит первые ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые отправятся из Москвы, проедут через несколько близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут обратно в столицу.
Вечерняя Москва вчера в 18:25
Политика

Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента

Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Pravda.Ru 01:38
Общество

Что изменится в жизни смолян с 1 ноября

Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Музыка

Shortparis представил альбом «Так закалялась сталь»

Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».
Культуромания 03:36
Шоу-бизнес

В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru 01:11
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

Голунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
РБК 07:00
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Сербии купить С-400 в кредит

В ближайшие месяцы власти России и Сербии могут провести переговоры по покупке российского ЗРК С-400 в кредит.
Rambler News Service 07:14
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Происшествия

Российский полицейский надругался над посетительницей кафе

В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
Наука

Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака

Российская газета вчера в 00:30
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