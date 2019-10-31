Армия и оружие
RT на русскомТурецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна. Как пишет издание Aydinlik Gazetesi, по мнению Памукоглу, война начнётся между США, Китаем и Россией.
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В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
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Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака
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