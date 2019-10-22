Футбол

MetaratingsMetaratingsТурецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

В матче восьмого тура турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Йени Малатьяспор» голкипер хозяев Серкан Кырынтылы был удален уже на 11-й секунде встречи.
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Вратаря удалили на 11-й секунде матча в чемпионате Турции

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Вратаря турецкой команды удалили на 11-й секунде матча

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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения

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По мнению американских журналистов, работающих на телеканале CNN, соглашение о совместном патрулировании участка на севере Сирии, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, стало провалом для США.
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

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