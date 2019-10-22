Футбол
MetaratingsТурецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
В матче восьмого тура турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Йени Малатьяспор» голкипер хозяев Серкан Кырынтылы был удален уже на 11-й секунде встречи.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов
Омбудсмен Борис Титов посчитал использование этого документа в деле против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов», пишет газета «Ведомости».
Говорит Москва вчера в 00:20
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости вчера в 01:50
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Шоу-бизнес
«Певицей года» стала Ольга Бузова на премии Moda Topical
Экс-супруга Дмитрия Тарасова стала победителем конкурса, организованного в 10 раз модным журналом «Moda Topical», в номинации «Певица года» на премии журнала Moda Topical.
Privet-Rostov.ru 05:38
Происшествия
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов
Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:54
Общество
Утренний кофе может привести к инсульту
Mirmol.ru 03:55
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Беременность 37-летней Екатерины Волковой оказалась шуткой
Актриса заявила, что решила провести социальный эксперимент — многие ли попадутся на ее уловку.
Wday.ru 05:29
Футбол
Сегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Pravda.Ru вчера в 07:58
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
Наука
Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения
Город+ вчера в 02:43
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Интерфакс 08:43
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Политика
CNN: Россия унизила США из-за успеха в Сирии
По мнению американских журналистов, работающих на телеканале CNN, соглашение о совместном патрулировании участка на севере Сирии, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, стало провалом для США.
Страна Советов on-line 08:30
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Футбол
Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе
Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
Pravda.Ru 11:05
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Происшествия
Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Московский Комсомолец 07:41
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» перепутали Гент с Генком и не попали на матч
Два болельщика "Ливерпуля" в среду собирались посмотреть матч любимой команды против бельгийского "Генка", но не смогли сделать этого из-за собственной ошибки.
Pravda.Ru 07:19
Гаджеты
Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11
Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
Ferra 06:48
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19