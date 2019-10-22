В матче восьмого тура турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Йени Малатьяспор» голкипер хозяев Серкан Кырынтылы был удален уже на 11-й секунде встречи.

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

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