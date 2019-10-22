Футбол
MetaratingsТурецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
В матче восьмого тура турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Йени Малатьяспор» голкипер хозяев Серкан Кырынтылы был удален уже на 11-й секунде встречи.
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Общество
Малышева выписана после госпитализации
RT на русском 10:01
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК вчера в 06:49
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Piter.tv вчера в 08:30
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Экономика
РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50%
Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне.
Коммерсантъ 18:04
Политика
Помпео и глава «новой церкви» Украины провели переговоры
Официальную встречу с главой «новой церкви» Украины Епифанием провел в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео 23 октября, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Красная весна 14:07
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Багдад с визитом, у него запланированы встречи с премьер-министром Аделем Абд аль-Махди и министром обороны Ирака, сообщает Reuters.
РБК 04:43
Авто
Tesla тестирует обновленный седан Model S
Еще в сентябре этого года, команда инженеров компании Tesla была замечена на легендарной трассе Нюрбургринг с прототипом обновленной версии электрического седана Model S. Тогда у ребят был ряд проблем, из-за которых испытания пришлось свернуть, но сейчас видимо все вопросы решены – ведь зарубежные журналисты снова заметили долгожданную американскую новинку в том же месте.
CarsWeek.ru 21 октября в 07:46
Общество
Основатель Qiwi вложил $17 млн в криптовалюту Павла Дурова
Основатель компании Qiwi Сергей Солонин вложил $17 млн в криптовалюту мессенджера Telegram Павла Дурова, передаёт 23 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 20:32
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 15:00
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
Вести.Ru 11:35
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Игры
Эксперты пророчат: продажи Cyberpunk 2077 достигнут 20 миллионов
По оценкам Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 могут достичь 20 миллионов копий к концу 2020 года.
Игромания.ру 13:59
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости 07:40
Футбол
«Наполи» победил «Зальцбург» в матче с пятью голами
«Наполи» победил «Зальцбург» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 3:2.
ProstoProSport 16:55
Здоровье
После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу
Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru вчера в 12:28
Наука
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
РИА Новости 12:39
Технологии
Google заявил о достижении «квантового превосходства»
Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
Говорит Москва 14:08
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05