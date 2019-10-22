Футбол
MetaratingsТурецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
В матче восьмого тура турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Йени Малатьяспор» голкипер хозяев Серкан Кырынтылы был удален уже на 11-й секунде встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Наука
Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»
Индикатор вчера в 20:03
Армия и оружие
Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана — NBC
Источники в Пентагоне сообщили, что Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана, передает NBC.
Аргументы и Факты вчера в 22:28
Происшествия
Осужден возможный участник нападения на Олега Кашина
Олег Кашин называл Борисова одним из участников нападения на себя в 2010 году.
Московский Комсомолец 11:37
Фигурное катание
15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 15:50
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Гаджеты
Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку
Samsung Electronics на своем сайте официально подтвердила наличие ошибки в обработке отпечатка пальца для разблокировки смартфона Galaxy S10.
Профиль 20 октября в 08:15
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 20:31
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 11:19
Общество
Медведев призвал к изменению ПДД ради машин-беспилотников
«Надо быстрее работать», — призвал Медведев, отметив, что для этого необходимо «принимать не запретительные, а дозволительные нормы».
Росбалт 11:51
Транспорт
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 06:57
Политика
В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 11:43
Здоровье
Работу нижегородских «Поездов здоровья» продлили на 2,5 месяца
Поезда формируются в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина.
REGNUM 11:49
Общество
У американских астронавтов на МКС сломались чайник и плита
Говорит Москва 10:12
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Lenta.ru 05:04
Общество
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Профиль вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Ники Минаж вышла замуж за преступника
36-летняя рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта Кеннета Петти.
Газета.Ru 08:56
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд для повторного рассмотрения
Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский районный суд Москвы для повторного рассмотрения.
Известия 09:08
Политика
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Lenta.ru 10:39
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
Ранее члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском 03:32
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.
Коммерсантъ 09:13
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
TelecomDaily вчера в 09:53
Общество
МТС и «МегаФон» проведут совместные тесты 5G в Петербурге
Операторы планируют объединить имеющийся у них ресурс и провести совместные тесты, рассказал Иванов.
РБК 11:00