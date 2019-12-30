Политика
ANNA-NewsПарламент Турции рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию 2 января
Великое национальное собрание Турции соберётся 2 января 2020 года, чтобы рассмотреть законопроект об отправке войск в Ливию, сообщает телеканал NTV.
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СМИ: парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию 2 января
ТАСС30.12.19 в 09:32
Парламент Турции рассмотрит вопрос о введении войск в Ливию сразу после нового года
Эхо Москвы30.12.19 в 12:02
Парламент Турции решит вопрос об отправке войск в Ливию 2 января
Московский Комсомолец30.12.19 в 09:32
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Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Армия и оружие
США взяли ответственность за гибель еще 12 мирных жителей в Сирии
Штаб коалиции по борьбе с террористами в Сирии опубликовал очередной отчет о жертвах среди мирного населения, признав гибель 12 гражданских лиц, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального командования ВС США.
Хоккей
США — Финляндия 0:0 (2-й период)
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Происшествия
В Уфе хулиганы обстреляли фейерверками жилой дом
В Уфе ищут хулиганов, которые едва не подожгли жилой дом фейерверкам. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Спорт
В департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсов
Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Происшествия
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину
Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
Гаджеты
Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов
Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Футбол
«Рубин» усилился защитником московского «Торпедо»
В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач. ❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕ 📌22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).
Армия и оружие
Глава Пентагона пригрозил Ирану жестким ответом на угрозу военным США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил.
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Наука
Разработали вакцину против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Футбол
Консорциум из ОАЭ приобрел английский «Чарльтон»
Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем «Чарльтона».
Политика