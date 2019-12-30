Политика

ANNA-NewsANNA-NewsПарламент Турции рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию 2 января

Великое национальное собрание Турции соберётся 2 января 2020 года, чтобы рассмотреть законопроект об отправке войск в Ливию, сообщает телеканал NTV.
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СМИ: парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию 2 января

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Турция рассмотрит ввод войск в Ливию сразу после Нового года

Фонтанка.Ру30.12.19 в 10:20
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
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