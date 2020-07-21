Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.

с чего всё началось

Предположительное время работ составит 360 часов. «Турецкий поток» открыли президенты России и Турции 8 января нынешнего года. Газопровод – это крупный инфраструктурный проект, который обеспечивают движение российского топлива в сторону Европы.

«Турецкий поток» будет закрыт с 27 июля по 10 августа из-за техработ

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