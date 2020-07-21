Общество

RuNews24.ruRuNews24.ru«Турецкий поток» будет закрыт с 27 июля по 10 августа из-за техработ

Предположительное время работ составит 360 часов. «Турецкий поток» открыли президенты России и Турции 8 января нынешнего года. Газопровод – это крупный инфраструктурный проект, который обеспечивают движение российского топлива в сторону Европы.
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с чего всё началось

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.
Интерфаксвчера в 05:17

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«Турецкий поток» приостановит прокачку газа

Взгляд.рувчера в 18:36

«Турецкий поток» временно остановится с 27 июля

Вестник Кавказавчера в 05:34

Нитка «Турецкого потока» будет закрыта с 27 июля по 10 августа из-за техработ

ТАССвчера в 16:24

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

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«Турецкий поток» остановится из-за двухнедельного ремонта

Аргументы и Фактывчера в 07:52

«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ

Национальная служба новостейвчера в 17:56

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Интерфаксвчера в 05:17
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Футбол

Игнашевич выразил недовольство игрой «Торпедо» в контрольных матчах

По словам Игнашевича, «Торпедо» не делит соперников по рангам, а отталкивается от себя и предъявляет игрокам список требований.
Нева Спорт 03:38
Происшествия

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
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Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Финансы

Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Интерфакс вчера в 09:04
Политика

Мишустин приехал в Госдуму для отчёта о работе правительства

В ходе пленарного заседания 22 июля Мишустин выступит с отчётом о работе правительства.
RT на русском 02:58
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Здоровье

Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине.
Lenta.ru 03:26
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 19 июля в 09:30
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Происшествия

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Российская газета 01:49
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Общество

Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения

Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
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Здоровье

123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:22
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения. 22 июля малышу исполняется 7 лет.
Летидор 03:40
Здоровье

Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов

В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 вчера в 21:00
Общество

Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
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Футбол

Уткин: Сергей Семак заработал свои деньги честным трудом

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на слова Анны Семак, супруги главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Нева Спорт 02:39
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
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Общество

Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 03:56
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Путешествия

Государство частично компенсирует туристам затраты на туры по России

Оговорена и стоимость — как минимум 25 000 RUB. Если турист заплатил до 50 000 RUB, компенсация составит 5000 RUB.
Тонкости туризма 03:38
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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Авто

Германия может запустить производство Lada 4x4

Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
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Армия и оружие

ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции

Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия вчера в 16:27
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Экономика

СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда

Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Происшествия

Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

Lenta.ru 03:55
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Общество

Международные полеты разрешат из шести городов России, включая Ростов

Дата начала международных полетов еще не известна.
161.ru вчера в 05:50
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